台南市佳里區農會每年舉辦牛蒡產業文化活動，讓學童體驗採牛蒡。（台南市佳里區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區是牛蒡重要產區，已經有近30年種植牛蒡歷史，農友表示，去年10月底至11月栽種期乾旱高溫，導致種苗存活率只有7成左右，估計今年4月收成時，產量將從往年的每分地2.5公噸至3公噸降至1.5公噸。

栽種牛蒡需大量人工，近年來因人工短缺、農民老化，佳里區種植面積逐年縮減，今年種植面積約50公頃，但可收成量只有7成。佳里區農會牛蒡產銷班班長黃榮昌表示，前年10月底至11月栽種期乾旱高溫，導致牛蒡苗種下後有3成死亡，收成大減；去年底栽種時又遇到同樣狀況。

黃榮昌說，收成好時每分地產量可達3公噸，但今年種苗存活率低，每分地可能只剩1.5公噸產量，只希望再兩個月收成時不要遇到下雨，「只要下4個小時的雨，牛蒡就爛了，不用收成了」。

黃榮昌表示，牛蒡收成後，除了送往拍賣市場、供給加工廠商，也拓展外銷日本，留一部分製成牛蒡茶等加工品，這兩年受疫情影響，外銷市場停滯，以往熱銷的牛蒡茶等加工品，銷售也沒往年好。

「農民看天吃飯」，黃榮昌說，牛蒡種植受氣候影響大，這幾年產量減少，工人薪資也漲價，牛蒡收成時，1天8分地要請40至50個工人採收、清洗，近年來工人愈來愈難請，牛蒡拍賣價每公斤還是維持30至35元左右，只能請民眾多支持台灣在地農產與加工品。

佳里區農會表示，為推廣牛蒡產業，20多年來幾乎每年都舉辦牛蒡產業文化活動，牛蒡茶、牛蒡香鬆等相關產品也很熱銷，去年底也請食品廠研發牛蒡脆餅，現在正進行試賣，收集消費者意見，口味調整好後再正式推出。