不動產信用管制「殺手級」政策出現。金管會17日宣布，即日起拉高銀行計算資本適足LTV法（不動產暴險按貸放比率）中法人房貸、自然人第三戶房貸、購地、餘屋及工業區閒置土地貸款的五大項風險權數。國銀主管直指，這政策一出，當然會影響銀行授信，銀行對於相關的貸款一定會更加小心、謹慎，後續會更仔細挑選案件承作，預計影響最大的還是原先承作土建融較多或是第三戶房貸較多的銀行。

公股行庫主管指出，這幾年政府推出「健全房地產市場方案」後，相關部會配合施行實價登錄2.0、房地合一稅2.0及選擇性信用管制等一連串房市政策。對於銀行來說，今年原先放款最難拿捏的就是土建融放款，今年頂多只會以3～5％作為成長目標，現在政策一出，一定會更加小心翼翼。

具體來說，土建融案件一定會選擇建商好、地點好、收益好、產品合宜的案件，並會強調更加選擇性承作，只要推量過大、地點不佳、廠商不好、產品不好、收益不好，一律會列為拒絕往來戶。

至於房貸業務在「避免承作第二戶、第三戶」的效應之下，原先就對今年房貸成長看法偏向保守。