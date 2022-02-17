隨著今年隔離政策放寬條件，防疫旅館需求也越來越高，住宿訂房平台「AsiaYo」順勢應市場需求推出完善的「防疫大補帖」防疫旅館預訂平台，掌握全台最多近300間防疫旅館資源，是其他線上平台的2至3倍，搶攻防疫旅館訂房商機。

AsiaYo的防疫旅館訂房主打周周更新房況保證有房有價，直接下訂，無須再透過客服確認，且配合政府入境政策，推出便於旅客使用的人性化主題介面，旅客可依照不同的入境方案選擇8晚商品、11晚商品、15晚商品專案，再選擇需求的區域、飯店星級、設施配套等主題，可將自身需求與飯店房況在平台中一目了然。

AsiaYo防疫旅館優勢比較表。（ AsiaYo提供）

AsiaYo執行長鄭兆剛表示：「根據內政部移民署資料顯示，2021年台灣全年入境人口約為45萬人次，隨著2022年隔離政策放寬的條件下，有望突破60萬人次，屆時防疫旅館將帶來超過百億的市場需求。但市面上防疫旅館的資訊複雜，讓許多想要回家的人陷入苦惱，我們致力打造一個以旅客需求為出發的主題性預約平台，整合旗下供應商各項資源及優惠方案，未來將持續配合政府入境政策隨時動態調整，讓旅客能夠用最簡單明瞭的方式選擇適合自己的方案。」

「防疫大補帖」防疫旅館訂房平台操作方式簡單明瞭，針對不同需求的旅客確認「居家檢疫者」、「居家隔離者」、「自主健康管理者」等身分，並分為8晚商品、11晚商品、15晚商品，接著可選擇全台各大城市，即時看有房有價的現況；平台更獨步業界，整理旅客的熱門需求，依照設備及特色進行主題分類，設備分類中可選擇有陽台、大空間、健身器材、可開窗、嬰兒友善、有書桌、大窗戶、有浴缸等主題。

其中的特色分類還將全台的防疫旅館服務細分為度假風格、家庭同住、4/5星級、google評價4.5以上、特殊餐飲、免費提早入住、高樓層、超熱銷等主題，讓使用者可以輕易找出適合自己需求的飯店。

AsiaYo除了與眾多飯店洽談房價優惠，也有免費房型升等、入住送精美贈品等超多獨家訂房好禮，同時也考量隔離中的旅客需求，與外送平台foodpanda、樂天 Kobo 電子書、MyProGuide 線上旅遊、Wondercise室內健身等品牌異業合作，推出「AsiaYo 超狂防疫大禮包」優惠活動，讓房客防疫隔離中也不無聊。