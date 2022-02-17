益生菌是近年很夯的保健食品，隨著益生菌的熱度有增無減，也愈來愈多關於益生菌的研究實驗佐證益生菌對人體的幫助，但市售益生菌品牌琳瑯滿目，如何挑選適合又有效的益生菌產品，對消費者而言是一大考驗。

挑選益生菌產品的一大準則是「防胃酸」，因為益生菌屬於微生物的一員，害怕強酸，很難順利通過胃酸的考驗，所以在挑選益生菌產品時可以優先選擇具有「防胃酸」專利的保健食品，能讓益生菌更好地發揮功效。

超級站推出「專利12強乳酸益生菌」，利用三層專利的「包埋及凍晶」技術，防止遭受胃酸破壞，提高益生菌穩定性。

超級站益生菌利用凍晶包埋專利技術防止益生菌受胃酸破壞。(圖／超級站提供)

益生菌最強防護罩：第一層益菌凍晶層在無菌與低溫的狀態下，將益生菌濃縮成凍晶型態，提升保存穩定性；第二層營養供給層提供益生菌所需的營養成分，維持益菌活性；第三層強化抗酸層強化膠質與多醣體形成的保護層，防止益生菌受胃酸破壞，提高存活率。三層守護，有效護送益生菌直達崗位。(賴韻如/台北報導)

超級站專利12強乳酸益生菌

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