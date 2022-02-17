我國駐韓國代表唐殿文大使與韓國駐台灣代表鄭炳元分別於年2月14日及2月17日以異地方式完成簽署「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，未來國人赴韓國短期商旅，將因這項互惠措施而更加便利。

外交部指出，台灣與韓國近年在經貿及觀光方面交流成長可觀，兩國去年互為第5大貿易夥伴，在2019年時新冠肺炎（Covid-19）疫情尚未爆發，雙方互為第3大觀光客來源國，當年兩國互訪人數合計超過245萬人次，台韓人民實質互動頻密。

外交部指出，目前長期旅韓的國人，已可持我國駕照免試申請換發韓國駕照，隨著「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」生效，短期赴韓國旅遊、商務、探親等國人，可持我國核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車，將更便利後疫情時期赴韓國短期商旅的國人。

外交部表示，未來仍將持續與國內相關部會密切合作推動便民措施。有關免試換照的最新消息及相關資訊，均公布在外交部網站首頁（http：／／www.mofa.gov.tw ）的「全球免試申換駕照專區」，歡迎民眾查詢利用。