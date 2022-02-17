架設救助器材實施系統及省力滑車拖拉系統。（金門縣消防局提供）

架設救助器材實施系統及省力滑車拖拉系統。（金門縣消防局提供）

救援人員執行繩索架設。（金門縣消防局提供）

救援人員執行繩索架設。（金門縣消防局提供）

金門第一高峰太武山標高僅253公尺，但這座台灣小百岳之一的花崗石山，近年多條祕境級的古道新路線在網路分享下，吸引愈來愈多的登山客，多次傳出迷路甚至於失足跌落山谷情事。縣消防局第2大隊今天與金門國家公園管理處合辦救援演練，希望做到有備無患，也提醒登山最好結伴，可以相互照應確保安全。

縣消防局第2大隊出動5車20人次，在祕書林俊率相關科室人員督導及觀摩下，以著名的登山點「蔡厝古道支線小龍山」為標的，想定119指揮中心接獲民眾報案指稱，有年約30歲的男性登山客和同伴下山時失足，一起跌落目視約30米深的山谷，即趕赴現場執行救援任務。

在確保搜救人員安全前提下，火速架設救助器材實施系統及省力滑車拖拉系統，隨後陸續完成吊掛救援，將頸椎受傷的登山客救出送醫急救。

王世祿局長提醒，登山是很好的運動，但選擇非開放登山路線，需先審慎評估安全和量力而為，上山前應先暖身並穿著登山鞋和攜帶登山杖，隨時注意休息和補給少量水分，若遇有下雨或山霧瀰漫，更要考量地面濕滑可能帶來的風險。