源泉派出所員警趕緊去買了晚餐讓林男果腹，隨即通報119送醫並連繫外地女兒前往醫院照顧。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

二水獨居男痛風發作癱坐沙發 餓7天7夜無力求救

彰化縣二水鄉59歲的林姓獨居男子，因鄰居多日未見其外出，主動通報警方，警方找當地鄰長一同上門，隨即聞到客廳傳出陣陣惡臭，入內查看竟發現林男獨自蜷縮在客廳沙發上，虛弱發出微弱的聲音說自己痛風發作，已經餓了一個禮拜都沒吃東西。

林男患有糖尿病、痛風等宿疾慢性病，因兩個女兒都在外地，他獨自住在源泉鄉源泉村員集路二段的老家，被員警發現時整個人十分虛弱，連站起來的力氣都沒有，整個人瘦成皮包骨。

源泉派出所獲報，由巡邏員警田茂明、曾怡傑於2月14日晚間19時30分前往林宅查看，一問之下，才知道他已經餓了7天7夜，加上因為痛風發作了，完全無力外出買東西，也沒力氣對外求救求援；幸好有好心鄰居發現有異通報，再晚幾天恐怕就有生命危險。

派出所員警表示，當時會同鄰長上門，正值晚餐時段，屋裡卻一片漆黑，伸手不見五指，而且還有陣陣惡臭撲鼻，原本不見任何聲影，開燈一看，才發現林男癱軟在沙發椅上。趕緊買了一碗麵、湯和飲料給林男當晚餐果腹，隨後通報119派遣救護車將林男送往竹山秀傳醫院救治，並連繫其女兒前往照顧。