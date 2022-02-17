衛生福利部統計國人死因，心臟疾病位居第2名，許多主動脈剝離患者還沒撐到醫院就已經死亡，致死率相當高，包括出身南投的前海基會董事長江丙坤，也是因為主動脈剝離而逝世。

南投醫院心臟內科醫師黃祺耀表示，9成主動脈剝離的患者會出現胸痛症狀，常是突發性劇烈疼痛，會痛到冒冷汗，而疼痛的位置會視血管剝離位置不同，而可能會轉移到後背、下腹部、肩頸等的位置。

此外，約有6成患者合併有高血壓的症狀，其他症狀如心跳增加、注意力不集中、活動力減少、呼吸困難等；嚴重時，主動脈剝離還會造成血管流動受阻而致使器官缺血（梗塞），產生休克、昏迷、周邊缺血、中風、心肌缺氧、腸壞死等嚴重併發症。

黃祺耀指出，急性主動脈剝離的治療，依據主動脈剝離的區域而選擇內科藥物和外科手術治療。若剝離的區域有包含升主動脈及主動脈弓時，容易破裂出血及心包填塞死亡，建議以手術治療為優先，若是剝離區域僅為降主動脈，且暫時無其他併發症時，則以內科方式治療就能有良好效果。

黃祺耀表示，對於急性主動脈剝離，緊急且積極的治療是搶救生命的唯一方式，依據統計急性主動脈剝離若不處理，48小時內死亡率將高達50％，其死亡率以每小時約1％的速率增加，因此診斷及治療就如同和時間賽跑。

想要預防主動脈剝離，平時應注意生活作息和身體保養，有高血壓等慢性疾病患者需定期回診且規律服用藥物，保持血管的彈性、穩定血壓。