日本NHK今天（17日）報導，根據多名日本政府相關人士透露，一名50多歲的日籍男子於2021年12月因涉嫌違反中國法律，在上海被中國相關單位拘留。

透露消息的相關人士表示，雖然尚未公開這名男子具體的違法行為，但陸國家安全部門可能認為該男涉嫌從事間諜等活動。

日本駐上海總領事館等部門目前正在針對這名男子遭拘留的詳細原因以及其健康狀況等收集情報。中國大陸於2014年頒布實施《反間諜法》後，自2015年起日籍民眾相繼因涉嫌參與間諜活動等原因被中國大陸當局拘留。

根據日本外務省消息，除該名男子外，迄今為止至少有15名日本國民遭拘留。其中8人已經獲釋或服刑期滿，皆已返回日本。

另外根據相關人士透露，2015年因參與間諜活動在北京遭拘留的一名北海道男子，被判12年有期徒刑。這名70多歲的男子在去年的服刑期間內身體狀況開始不適，並於今年2月去世。