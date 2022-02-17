美國在台協會處長孫曉雅（左）17日拜會台南市政府，市長黃偉哲贈送台南農特產品。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

美國在台協會處長孫曉雅（左三）17日拜會台南市政府，市長黃偉哲(左四)率市府團隊一起與會交流。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

美國在台協會處長孫曉雅今天拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲偕同市府團隊交流，雙方暢談科技、農業等議題，黃偉哲也舉台南特產愛文芒果是「台美友好合作結晶」為例，期盼攜手促進台美合作。

孫曉雅今天與高雄分處長禹道瑞及副分處長李明磊等美國在台協會官員拜會台南市政府，黃偉哲特地戴上「感謝美國」的口罩，向美國在台協會傳遞美國捐贈台灣疫苗的恩情。

黃偉哲表示，台南有14個美國締盟城市，長期保持良好互動，疫情期間更彼此支援、分享防疫經驗，台美關係深厚，疫情下更是患難見真情。

黃偉哲指出，隨著南部科學園區等科技聚落相繼成形，台南已是半導體重鎮，目前有許多美國的工程師正在台南受訓，且台南也正努力發展綠能及再生水源，確保產業所需的能源供應無虞。

黃偉哲並利用這場會面機會，向與會外賓宣傳台南農特產品。他以台南特產愛文芒果為例說明，愛文芒果的原生種跟孫曉雅處長家鄉一樣，皆來自美國佛羅里達州，愛文芒果是台美友好合作的結晶，以此祝福台美交流，如同豐收的愛文芒果，結果滿滿。

孫曉雅去年7月上任，但這非她首次派駐台灣，她進入美國外交部第一個外派工作，就是美國在台協會台北辦事處旅遊組初階官員，外交資歷豐富。尤其，她曾於1993年來過台南，對古都留下深刻美好的印象。