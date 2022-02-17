Omicron疫情正在快速擴散的香港在疫情防控上出現了前所未見的弱點：既不能違背北京執行與病毒共存，也做不到北京要求的清零政策。不堪重負的醫院被迫讓病患在擠在走道上接受治療，民眾大量在公園排隊等候核酸檢測，但也不能封城。專家警告，這波Omicron疫情到夏季時可能會導致近千人死亡，這個數字大約是過去2年染疫死亡總數的4倍。

《紐約時報》報導說，香港應對Omicron病毒的表現突顯了一個關鍵弱點，它必須執行北京的清零政策，不能選擇與病毒共存；但是香港又無法動用中國的全套威權主義工具，不惜一切代價地動用人力物力來阻止病毒傳播。香港行政長官林鄭月娥甚至連定義政府的「動態清零」政策都有困難，這個疫情危機反映出香港獨特政治模式的局限性。

疫情快速擴散，大量香港民眾在公園排隊等候核酸檢測，港府仍拒絕採用極端的封城方式將民眾關在家裡。（圖／路透）

衛生專家指出，某些措施，例如對全市進行強制病毒檢測，在香港不切實際，還可能激起民眾憤怒。但隨著國家安全法全面壓制異見，這些考慮可能沒有那麼重要了。香港政府上個月還被迫出面澄清，對動態清零的有效性發表「一般純意見討論」不涉及違法。

報導說，目前約1.2萬名病毒檢測陽性的感染者仍在等待醫院或隔離病房床位。在5個月無新冠死亡病例後，過去一週內至少出現了20多例死亡病例，包括一名3歲女童和一名百歲老婦。過去用嚴格的保持社交距離與積極追縱的做法很快地遏制了4輪疫情。去年絕大部分時間都沒有本土傳染記錄，但是Omicron擊破了香港的防疫措施。

目前，香港新冠病毒已蔓延到20多家養老院和護理機構，雖然香港疫苗接種率有84%，但由於老年人擔心併發症，70歲以上人群只有56%接種疫苗。而對於有些人主張仿效大陸進行社區化全民檢測，林鄭月娥並不同意，仍堅持只對接觸者進行針對性檢測。究其原因，有分析人士認為，可能是多數香港人不信任大陸做事的那套方式，林鄭月娥也因此承受不少壓力，遭到「不倫不類、半桶水、漏洞百出」的批評。

北京航空航天大學法學教授田飛龍批評香港控制疫情失敗是因為一些受西方影響的官員，「港府中仍存在一些不夠忠誠的官員和兩面派」，「應該進一步從制度上將他們淘汰出來」。疫情擴大的壓力似乎也迫使香港改變做法，港府已經派人前往深圳學習包括全民檢測、建立方艙醫院等抗疫模式。

《紐時》指出，就連親北京的人士也承認，香港不可能完全複製內地模式。北京的香港問題顧問劉兆佳說，「主要是缺乏足夠的組織、動員及控制能力，也缺乏一個強勢政府。」港府雖然擔心會遭民眾抵制，但仍會推出更多監控措施。衛生專家認為，由於老年人的疫苗接種率較低，加上封閉管理實施較晚，無論香港政府採取什麼新措施，目前的情況都不太可能在短期內得到改善。