是得科技宣布，日前使用其S8704A協定符合性工具套件，向3GPP提交業界第一個5G New Radio（NR）Release 16（Rel-16）測試案例，協助業者驗證5G NR裝置的行動增強特性。

是得科技表示，經3GPP認證後，5G裝置製造商便可利用該工具套件Rel-16測試功能，加速開發並推出5G NR功能，在3GPP Rel-16中加入行動增強功能，有助於提高可靠性，這對於在高速行進間開啟行動通訊尤為重要。

去年8月是德科技使用其協定符合性工具套件，將業界第一個5G NR Rel-16協定測試案例提交給3GPP，全球認證論壇（GCF）根據3GPP Release 16標準，首次核准5G NR協定符合性測試案例，同年12月，是德科技再度率先向3GPP 提交Rel-16測試案例，協助裝置製造商驗證增強型網路切片和省電功能。3GPP 5G NR Release 16規格提供比Rel-15更多元的增強特性，有助推動私有5G、工業物聯網（IIoT）、自動化工廠、醫療保健、公共安全、物流和運輸的轉型。