購物平台上的商品種類眾多，可說是無奇不有，不過一名男網友發現，竟有賣家出售已經用過的尼龍繩，更讓人意外的是，該項商品目前已售出5775件，甚至獲得5星好評，讓人瞠目結舌，對此有網友直言，這些賣家就是「掛羊頭賣狗肉」，為了賣一些不能見光的商品而出此下策。

一名男網友10日在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出某購物平台的頁面，從畫面可見，商品圖是一條便當店常見的紫色尼龍繩，該名賣家以10元價格出售，並標示「二手商品出清5用過的尼龍束繩」，更讓人意外的是，該商品目前已售出5775件，且獲得5星好評。

如此奇葩的商品讓他相當傻眼，好奇「有沒有更奇葩的物品可以賣？」貼文曝光後，不少網友留言分享自己看過的奇葩商品，如三色橡皮筋、裝滿垃圾的垃圾袋、用衛生紙做的晴天娃娃，以及一根要價5萬元的粗吸管等。

不過也有網友直言，「這種商品可能是賣家用來補運費或出售客訂商品用的，就是掛羊頭賣狗肉，賣的不是圖片上的商品，而是一些無法刊登圖片的東西，為了掩人耳目」、「這種賣的應該是不能說的秘密」。

實際上，有女網友曾在Dcard發文提醒，看到這類奇怪的商品千萬不要點進去，否則推薦購物清單會出現一些符咒、降頭與情色玩具等商品，和客服反應或檢舉賣家也無法解決這個問題，只能狂點其他商品洗掉推薦清單。

網友分享自己看過的奇葩商品，如裝滿垃圾的垃圾袋。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社公開版）

網友分享自己看過的奇葩商品，如三色橡皮筋。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社公開版）