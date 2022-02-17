安永會計師事務所公布《邁向永續經營-家族治理對家族企業傳承之影響》調查，調查發現家族企業最重視接班人的人格特質，高於創新變革和經營獲利能力。

安永的家族治理對家族企業傳承的影響，主要探討台灣家族治理對家族企業影響，分析在經營上的現狀問題，協助家族企業及早布局。

安永會計師事務所所長傅文芳表示，安永首度調查台灣上市櫃公司的家族企業，希望可以提出適合的治理模式，期盼各家族可以提早規劃。

想要維持競爭優勢，家族企業培養優秀接班人是非常重要的，已經超過6成(62.3％)家族企業已經有接班人計劃，57.4％接班人直接安排進入家族企業，另外42.6％則先到外部企業磨練。

家族企業對接班人應具備的特質，最重視是人格特質，有31％的家族企業認為接班人應具備正直誠信的人格特質、其次才是創新及企業變革能力(28％)、經營獲利能力則居第三(20％)。

不過隨著規模擴大、整體的商業環境改變，引入外部經理人成為經營管理選項之一。不過調查顯示，家族企業僅只有48％希望未來的經營模式，是由家族企業掌握董事會過半得席次，經營層面則是家族成員與專業經理人共治。

安永會計師事務所稅務服務部執業會計師林志翔建議，家族企業可在重新檢視或初次制定傳承計畫時，從更宏觀層面思考家族治理的建置，循序漸進透過四步驟：家族治理觀念建立、家族治理諮詢及規劃、 家族治理架構執行和家族治理追蹤及調整，為後代接班人將家族企業永續傳承地基打好，延續家族企業下一章。