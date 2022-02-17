台灣消費者對智慧家電的接受度越來越高，不少家庭都紛紛開始入手掃地機器人，而ECOVACS今年就集結全球消費者使用心得，推出顛覆清掃習慣的全自動旗艦機款DEEBOT X1 OMNI，搭載5合一基座，含市場第一5000pa強力吸掃、市場第一95%一次潔淨率、仿人手加壓旋轉拖地、AIVI 3D智慧辨識物件、L2+自動車駕駛等級避障、自動集塵與清洗拖布、市場唯一添加銀離子除菌熱風烘乾等功能以外。

ECOVACS今年就集結全球消費者使用心得，擁出全自動旗艦機款DEEBOT X1 OMNI，「早鳥優惠價」預售價2萬9888元，預購期間從22日起到3月31日止，更享有年化耗材組合64折優惠。（ECOVACS提供）

另外ECOVACS全新的DEEBOT X1 OMNI，更搭配Google語音系統作為智慧助理「Yiko」，可指定定點與物件打掃，發出如「去掃沙發底下」、「來我這邊掃」等語音指令更方便；21日前在群眾募資平台上開放預購，更享「超早鳥」預售價2萬8888元，前2000名購買者將享有提前到貨服務，3月16日起將陸續配送搶先體驗；「早鳥優惠價」預售價2萬9888元，預購期間從22日起到3月31日止，更享有年化耗材組合64折優惠。