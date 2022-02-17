知名暢銷作家黃大米參加鄭弘儀與朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》從自身經歷分享單身如何活得精彩，她表示大齡女子要認清白馬王子不是可依靠對象，挑選對自己好才是重點；而黃大米曾在凍卵檢測前，才體悟到愛自己勝過擁有一個孩子，但仍鼓勵大家凍卵，也能從中了解自己想過的生活樣貌；結婚有伴，老了互相扶持的觀念已落伍，黃大米鼓勵女人要有錢，靠錢比較實在。

將事業擺第一的黃大米，目前過著精彩自在的單身生活，鄭弘儀分享自己的爸爸看到現在年輕人不婚、不生孩子非常感嘆，常常告訴孫子一定要結婚，小孩們總會回「你結婚有比較好嗎？」他父親總說「呷老你就知」，因為他認為另一半可以在年老時照顧你。黃大米則不覺得老伴會照顧老伴，加上倘若對方比你早離開，那誰照顧自己？她覺得唯有顧好自己，把錢賺夠，就會有足夠醫療資源，這才是最重要。

黃大米也分享身旁一個有錢的女同學，因生病後退下職場，從此，先生及小孩改變對她的態度，就連就醫都是外傭陪伴，一次對方請她陪同看醫生，黃大米進到中老年人慢性疾病治療醫療場所，觀察現場很少小孩陪長輩來看醫生，幾乎都是外傭，讓她非常感概說：「我在30幾歲看到這些現象，讓我體悟不要想靠小孩或另一半照顧自己，真的靠錢比較實在。」黃大米也建議大家多與5、60歲的人接觸，因為他們就是我們未來縮影，或許在深入了解後，對自己人生規劃將有新的調適及想法。

對於大齡女子的感情婚姻之路，黃大米認為必須要認清許多現實，她開玩笑表示在中高年齡的黃昏市場，對象不是離婚就是喪偶，若交往很容易成為後母，而能否接納對方小孩及前妻更為成必須考量因素，她還分享：「像我有公主病，我就是需要找僕人型另一半，條件很好的白馬王子不適合我們大齡女子，因為他們也需要被服侍，真的對我們好的人才是真的。」

而從小媽媽就是從事保母工作，家裡總是有許多的小孩，每天一大群孩子哭聲及吵鬧聲，讓黃大米覺得心煩，因此在她眼中小孩並不可愛，前幾年原本要嘗試凍卵，卻在要深入檢查時轉身跑開，從那一刻才真正了解小孩不是她人生的一部分，愛自己比較重要。

黃大米說：「我對小孩很無感，一次生殖醫學中心邀約我嘗試凍卵，檢查後發現我的卵子數值不高，需要立刻內診做更深入檢查，正準備開始時，我意識到我不想要做這麼多，立刻衝出診療間，那一刻才知道我愛自己勝過孩子，我不想為了生小孩這麼辛苦。」不過，雖是如此，她仍是鼓勵大齡女子凍卵，或許可從過程中了解自己最想的生活是什麼。