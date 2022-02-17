處理器大廠美商超微（AMD）宣布Amazon Web Services（AWS）進一步擴大採用AMD EPYC處理器，推出運算優化的Amazon EC2 C6a實例。根據AWS官方資料，與前一代C5a實例相比，C6a實例為各種專注於運算的工作負載提供高達15％的性價比提升。

C6a實例支援各種運算密集型工作負載，包括批次處理、分散式分析、廣告服務、高擴充性多人遊戲以及影片編碼等。C6a實例是繼M6a實例之後，第二款搭載AMD第3代EPYC處理器的AWS EC2實例。這些實例延續AWS與AMD的合作，聯手為AWS EC2客戶提供最新一代AMD EPYC處理器所具備的卓越效能與高性價比特性。

AMD全球資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara表示，AMD EPYC處理器持續為AWS客戶提供關鍵的解決方案，滿足他們為工作負載注入強大運算效能與雲端擴充彈性的需求。我們很高興持續與AWS合作，AMD為AWS所推出、基於AMD第三代EPYC處理器的新一代雲端解決方案陣容正在不斷擴大，凸顯出AMD技術在雲端運算領域的應用日益廣泛。

AWS Amazon EC2副總裁David Brown表示，搭載AMD第三代EPYC處理器的Amazon EC2 C6a實例延續我們與AMD的合作，為客戶提供執行運算密集型工作負載所需要的效能。C6a實例依循AWS一貫採用最新AMD EPYC處理器的產品路線，同時為AWS客戶帶來最佳的價格與效能。