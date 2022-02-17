農委會、駐日本代表處及外貿協會17日共同在東京Palace Hotel舉辦「冷凍鳳梨釋迦東京記者會」，向日本進口商、通路業者、媒體及消費者介紹台灣冷凍鳳梨釋迦（包括全果、切丁及冰棒），以及釋迦酥、釋迦太陽餅與釋迦老婆餅等加工品。

農委會表示，東京記者會除駐日代表謝長廷到場致詞外，農委會主委陳吉仲與外貿協會董事長黃志芳也以預錄影片向與會人員問候，陳吉仲特別感謝日本消費者對台灣鳳梨的熱情支持，並強力推薦冷凍鳳梨釋迦的獨特風味。

記者會現場播放台灣冷凍釋迦工廠生產過程的影片，讓日本買家及媒體瞭解我國冷凍鳳梨釋迦商品的製程極為嚴謹，符合日本高標準衛生安全要求，歡迎日本消費者踴躍選購品嚐。

農委會強調，冷凍鳳梨釋迦目前在日本市場銷售係以跨境電商通路為主，2022年2月下旬起冷凍全果及切塊鳳梨釋迦將陸續在日本實體通路上市，農委會已製作消費者指南，並預計3月起辦理多場拓銷活動，以提高通路及消費者對台灣冷凍鳳梨釋迦商品的認同度。

農委會指出，除日本市場的發表會外，未來農委會也將持續與外貿協會及駐外單位合作，加強拓展生鮮及冷凍鳳梨釋迦海外通路，一系列宣傳廣告將陸續在香港、日本及新加坡等主要目標市場露出，以達到鳳梨釋迦外銷數量5000公噸的目標。