新北確診＋1？板橋中山國中學生居隔轉陽 明起停課3天 19:332022/02/17 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北板橋中山國中。（翻攝／中山國中粉專） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋中山國中傳出1名學生居家隔離時採檢陽性，新北市教育局今指出，接獲衛生局通知板橋某國中有1學生匡列居家隔離採陽性，宣布全校預防性停課3天 ，自18日至20日停課。 新北市衛生局表示，板橋某國中學生因為與北市案19816餐廳KTV聚會接觸，匡列居家隔離採檢陽性，目前已進行相關疫調匡列採檢，個案將由中央指揮中心統一公布。 教學相長 蘭女啟動偏鄉英文教育計畫 蘭女學生當老師 助偏鄉童學英文 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #板橋 #中山國中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北櫻花稼期 金山賞櫻健行18日開放報名 12:212022/02/16 寶島 台東高中舉辦畢業校友線上分享會 學生：未來藍圖更清晰 12:112022/02/16 生活 新北增7例本土 確診最小4歲 幼兒園匡列232人 15:022022/02/17 生活 高雄中油大林廠3確診 「紅區」員工同住小孩停課14天 15:242022/02/16 生活 多元學習！嘉中開課教投資股票、自然實作 師資多樣化 14:562022/02/17 生活 Omicron入侵 全國確診學生人數累積1084名 11:552022/02/16 生活 浙江攬才出大招 大學生10萬以下創業貸款幫你還 18:162022/02/17 兩岸 AmazingTalker獲4.3億元A輪募資 擴大海外發展 19:572022/02/16 財經 確診航警隱匿載女兒足跡 挨罰6萬 04:102022/02/17 焦點要聞 曾被台大教授酸「春眠不覺曉」 趙少康：支持高中生延後到校 08:502022/02/17 政治 百貨化妝品節開打 主打春季溫柔妝容 19:042022/02/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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