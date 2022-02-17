板橋中山國中傳出1名學生居家隔離時採檢陽性，新北市教育局今指出，接獲衛生局通知板橋某國中有1學生匡列居家隔離採陽性，宣布全校預防性停課3天 ，自18日至20日停課。

新北市衛生局表示，板橋某國中學生因為與北市案19816餐廳KTV聚會接觸，匡列居家隔離採檢陽性，目前已進行相關疫調匡列採檢，個案將由中央指揮中心統一公布。