南僑（1702）集團持續啟動世代交班，繼去年底增設南僑總裁與副總裁職務，由南僑總經理李勘文出任總裁，南僑食品集團（上海）董事長陳正文擔任副總裁。南僑今（17）日再公告重要子公司泰國南僑董事長異動，陳飛龍卸泰國南僑董座，交棒給李勘文。

南僑17日代子公司泰國南僑公告法人董事改派代表人，原南僑董事長陳飛龍、副董事長陳飛鵬和泰國南僑董事戴淑文卸任，改由南僑董事陳怡文、僑富生技董事陳羽文和泰國南僑副總蕭國堯接任。其中陳怡文為陳飛龍的女兒，陳羽文則是陳飛鵬的兒子，顯示南僑集團世代交班的趨勢明確。

而陳飛龍也卸下泰國南僑董座，交棒給李勘文。由於李勘文原本就擔任泰國南僑總經理，對於泰國業務相當熟悉，而且還會講泰文，此次交棒計畫將可無縫接軌。

南僑近幾年已轉型為投資控股公司，其中泰國南僑為其重要子公司，根據南僑簡報資料，泰國占南僑集團的產品產製比重達16％，僅次於中國南僑的57％和台灣南僑的22％。而且泰國產能持續擴充中。

南僑集團今年最重要的重頭戲，就是擴建中的泰國廠，擴充項目包括嬰兒米果、烘焙麵包零食等產能，其中米果生產線已於去年第二季投產，麵包零食新產線有受到疫情一些延宕，力拚今年投產，可望成為公司接下來營運成長的重要引擎。

在此之前，南僑去年12月底也宣布組織改組，增設總裁與副總裁職務，分別由李勘文和陳正文出任。其中陳正文為陳飛龍的次子。

陳飛龍育有二子一女，隨著連串人事案公布，交棒布局逐漸趨於明朗。南僑2017年轉型控股後，分割油脂與非油脂等兩大事業體，分別由南僑油脂、華強實業等兩家公司主導。其中南僑油脂董座由二兒子陳正文擔任，目前陳正文也坐陣中國大陸；至於華強實業則由陳飛龍的長女陳怡文擔任董事長，而陳怡文17日也入列泰國南僑董事名單。至於陳飛龍的大兒子陳宏文，因個人因素，目前未在集團任職。