電競筆電可說是近年最流行的筆電機種之一，DELL就發表了旗下最輕薄的電競筆電機種Alienware X系列，包括纖薄的14吋電競筆電、到強調強大性能的15吋與17吋電競筆電機種，以及由裡到外重新設計的旗艦系列Alienware Aurora 電競專用桌上型電腦，讓玩家能隨時隨地、全方位體驗最新且最棒的PC遊戲。

全新Alienware x14 為Alienware旗下最纖薄電競筆電，玩家可選配搭載Intel Arc Graphic 或七相電壓調節的NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU。（Alienware提供）

此次推出的Alienware X系列電競筆電中，就推出了針對需要便攜型筆電使用者的全新Alienware x14， 為Alienware旗下最纖薄電競筆電，採用專利申請中的全新承軸設計，更擁有Alienware Cryo-Tech冷卻技術，有效最大化散熱效能，以及能播放超過11小時高解析影片i的最大Whr電池容量，更是業界首款搭載NVIDIA’s Advanced Optimus跟G-SYNC技術的14吋筆電，沉浸式遊戲環境中，都能發揮最佳電池續航力。另外其還是首款採用Type-C連接埠充電的Alienware電競筆電，配備最新12代Intel Core H系列處理器以及獨家散熱介面材料Element 31，玩家可選配搭載Intel Arc Graphic 或七相電壓調節的NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU。

搭載第12代Intel Core H系列處理器的Alienware m15 R7即將於台灣上市，定價6萬5900元起；搭載AMD Ryzen 處理器Alienware m15 R7亦將隨後推出。（Alienware提供）

另外還有強大的17吋AMD電競筆電，Alienware m17 R5搭載了多款AMD系列產品，包括AMD Ryzen 6000 系列處理器、AMD Radeon RX 顯卡、AMD FreeSync Premium 技術、AMD SmartShift MAX、AMD SmartAccess Memory技術，以創造出極致的電競體驗。另外在Alienware Cyro-Tech超級散熱架構冷卻技術的加持下，玩家就算長時間玩獨立遊戲或高階3A遊戲都能維持運算高效能，同步也推出了Alienware m15 R7，搭載全新NVIDIA GeForce RTX 30系列GPU；搭載第12代Intel Core H系列處理器的Alienware m15 R7即將於台灣上市，定價6萬5900元起；搭載AMD Ryzen 處理器Alienware m15 R7亦將隨後推出。