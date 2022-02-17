電競筆電可說是近年最流行的筆電機種之一，DELL就發表了旗下最輕薄的電競筆電機種Alienware X系列，包括纖薄的14吋電競筆電、到強調強大性能的15吋與17吋電競筆電機種，以及由裡到外重新設計的旗艦系列Alienware Aurora 電競專用桌上型電腦，讓玩家能隨時隨地、全方位體驗最新且最棒的PC遊戲。
此次推出的Alienware X系列電競筆電中，就推出了針對需要便攜型筆電使用者的全新Alienware x14， 為Alienware旗下最纖薄電競筆電，採用專利申請中的全新承軸設計，更擁有Alienware Cryo-Tech冷卻技術，有效最大化散熱效能，以及能播放超過11小時高解析影片i的最大Whr電池容量，更是業界首款搭載NVIDIA’s Advanced Optimus跟G-SYNC技術的14吋筆電，沉浸式遊戲環境中，都能發揮最佳電池續航力。另外其還是首款採用Type-C連接埠充電的Alienware電競筆電，配備最新12代Intel Core H系列處理器以及獨家散熱介面材料Element 31，玩家可選配搭載Intel Arc Graphic 或七相電壓調節的NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU。
另外還有強大的17吋AMD電競筆電，Alienware m17 R5搭載了多款AMD系列產品，包括AMD Ryzen 6000 系列處理器、AMD Radeon RX 顯卡、AMD FreeSync Premium 技術、AMD SmartShift MAX、AMD SmartAccess Memory技術，以創造出極致的電競體驗。另外在Alienware Cyro-Tech超級散熱架構冷卻技術的加持下，玩家就算長時間玩獨立遊戲或高階3A遊戲都能維持運算高效能，同步也推出了Alienware m15 R7，搭載全新NVIDIA GeForce RTX 30系列GPU；搭載第12代Intel Core H系列處理器的Alienware m15 R7即將於台灣上市，定價6萬5900元起；搭載AMD Ryzen 處理器Alienware m15 R7亦將隨後推出。
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