「美聯社」（AP）16日報導，在美國、英國等西方國家持續發出警告，並砲轟俄羅斯有意入侵烏克蘭的舉動時，俄羅斯除正面否認外，還不斷祭出「諷刺」攻勢，用「酸言酸語」反擊西方的嚴正警告，藉此與恐慌的西方國家形成對比，讓普丁（Vladimir Putin）政府顯得「游刃有餘」。

根據報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）已在臉書（Facebook）發文，諷刺地向西方詢問俄羅斯接下來的「入侵時刻表」，說她「想藉此安排自己的後續假期」；而在美國總統拜登（Joe Biden）聲稱俄羅斯會在16日入侵烏克蘭後，她16日稱戰鬥「只爆發在西方媒體的網頁上」，與現實世界無關。

俄羅斯駐歐盟大使奇佐夫（Vladimir Chizhov）則在接受德國《世界報》（Die Welt）訪問時表示，歐洲的戰爭「很少在週三爆發」，暗指第一次世界大戰爆發時為週二、第二次世界大戰的歐戰爆發時為週五；克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）16日更表示，前一天晚上「大家都睡得很好」，有意凸顯與西方國家擔憂的對比性。

「美聯社」指出，在美國和其他北約（NATO）成員國不斷警告可能爆發「毀滅性戰爭」的同時，俄羅斯以諷刺和俏皮話作為「武器」，而非炸彈或伸出橄欖枝，是俄羅斯官員的慣用手段，用於轉移外界對其威脅的關注，並讓俄羅斯與總統普丁看起來比恐慌的西方國家和領袖更「游刃有餘」。