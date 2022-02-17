17LIVE招牌直播節目《17瘋開箱》最新開箱地點讓你會想立正敬禮表示感謝，17LIVE這次與「新北市政府警察局警犬隊NTPD K-9 Unit」攜手推出《毛警官畢業典禮！新北警犬隊實習日誌》直播節目，19日下午2點由國民女友林莎和有真人版娜美封號梓梓（董梓甯）搭擋主持，兩位女神率人氣17LIVERS，帶大家開箱直擊「新北警犬隊」LIVER們化身菜鳥領犬員，與明星退休毛警官們，體驗英勇警犬們的一日訓練生活日常，節目中也將為光榮退役的明星毛警官舉辦畢業典禮。

出勤任務時偵爆、緝毒樣樣都行的警犬隊英勇毛警官，是如何從毛小孩蛻變成為捍衛國家保衛民眾的毛警官，這次《17瘋開箱》節目中林莎、梓梓將率隊蘋妃apobaby、克雷雷Klaire、奶昔蛋蛋、林俞汝annie等四位17人氣LIVER到訪新北市警察局刑事大隊警犬隊，梓梓說一得知這次開箱地點超開心，每次在機場看到警犬執勤，一方面覺得超萌超可愛，一方面又很佩服他們偵查違禁品超厲害。林莎覺得以往警犬隊好像都有點神秘，這次難得能揭開警犬隊的神秘面紗，可以帶大家近距離直擊了解他們的訓練過程。

節目中LIVER們將體驗領犬員和毛警官的日常互動及訓練，透過氣味轉盤和氣味箱的嗅覺訓練，了解毛警官如何能在每次出任務時，充分發揮警犬嗅覺的作用，同時也能適應各種環境條件下進行追蹤。展示偵查實力後，節目中將舉行毛警官畢業典禮，讓大家能夠透過節目直播即時互動見證他們的光榮退役，而新北警犬隊的人氣王「福星」也將現身節目祝賀學長們畢業。