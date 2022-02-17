台中市霧峰區北坑2號橋是當地重要的聯外橋梁，但已使用逾45年，橋面老舊、寬度又窄，市府編列近3千萬元經費將改建，將橋拓寬至8公尺、改善橋梁線形，採「山巒」造型鋼拱，17日開工，預計將於2023年2月前完工，有利於當地民眾交通，盼帶動地方觀光發展。

市長盧秀燕表示，北坑2號橋已將近半世紀之久，除鋼筋裸露，混凝土逐漸剝落，加上橋面狹窄無法會車，出入不便，因此進行改建，從現行4.5公尺拓寬至8公尺，預計1年左右時間完工，感謝地方民代爭取支持，及橋頭、橋尾2位地主無償提供土地使用，共同促成橋梁改善。

建設局長陳大田表示，霧峰區北坑2號橋位於霧峰區桐林里北坑產業道路上，是地方重要聯外橋梁，也是地方居民及觀光遊客重要路徑，既有橋梁使用已超過45年，不僅老舊且橋面寬度較窄、整體道路線型不佳，市府傾聽地方心聲啟動改建工程，提供地方更安全的橋。

陳大田指出，改建後的橋梁長24公尺，含兩岸引道全長32公尺、寬8公尺，配合周邊北坑溪地景與溪谷蜿蜒貌，讓橋梁兩岸山光水色意象融入在造型中，塑造橋體成為山巒間的另一幅美景；工程設置雙向雙車道，完工後對地方觀光發展，並強化該區運輸系統便利性。