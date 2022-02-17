繼雞蛋荒之後，傳出國內鴨肉也出現短缺，而且價格飆漲，部分烤鴨店、燒臘店甚至停賣。對此，國內上市食品業者卜蜂（1215）、大成、茂生農經等都有養鴨，惟數量不大，占公司營收比重偏低，受到影響有限。業者認為，冬天薑母鴨的消費旺季已接近尾聲，鴨肉短缺的壓力有機會漸漸舒緩。

食品業者表示，雞、鴨、鵝同屬家禽類，以大成、卜蜂、茂生農經等國內上市食品廠為例，同時都有養殖，不過比起雞隻養殖動輒百萬隻，鴨隻的數量非常少，可能才幾千隻，對於公司營運影響有限。

食品業者分析，鴨肉在國內餐飲消費市場不算主流，比較常見是烤鴨、鹹水鴨等，另外就是冬季大家喜歡吃薑母鴨食補。由於現在冬天已經快要過了，消費高峰接近尾聲，預期鴨肉短缺的壓力可望逐漸獲得舒緩。

這波國內鴨肉短缺、以及價格上漲，原因和雞蛋荒其實差不多，一方面是這陣子有發生禽流感，除了雞隻，也有不少鴨隻折損。

其次更重要的是，國際黃小玉（黃豆、小麥、玉米）價格直直飆，帶動飼料價格大漲，許多鴨農不敷成本，減少養殖。尤其去年5-8月國內疫情三級警戒，餐飲店禁止內用，不論烤鴨、薑母鴨大多數為餐廳料理，比較少家庭料理，因此造成鴨肉需求急凍，鴨農順勢減產，甚至就連農委會當時也鼓勵農民調節產量，如今需求回升，造成市場大缺鴨。

至於在價格方面，根據中央畜產會公布的台灣地區家禽產地交易行情表，目前番鴨最新報價來到每台斤60元，已創下歷史新高。對於烤鴨店等餐飲業者而言確實壓力沈重。

鴨肉價格上漲除了供需，與飼料價格息息相關，因為會牽動養殖成本。隨著南美乾旱頻傳、以及俄烏緊張情勢反反覆覆，國際黃小玉價格持續走堅，飼料價格上漲的壓力尚未解除，餐飲通膨的情況恐怕一時難解，消費者得先做好心理準備。