Jaguar Land Rover已和人工智慧（AI）與運算領域的領導者NVIDIA（輝達）建立多年的策略合作夥伴關係，共同為客戶開發並提供新一代自動駕駛系統，以及搭載AI的服務與體驗。

自2025年起，所有全新Jaguar和Land Rover車款都將建構於NVIDIA DRIVE軟體定義平台，以提供主動式安全、自動駕駛與自動停車系統，以及駕駛輔助系統。系統將會在車內提供AI功能，包括駕駛和乘客監控，以及先進的車輛環境視覺化技術。

這項全方位的解決方案是採用搭載DRIVE Orin集中式AV電腦的NVIDIA DRIVE Hyperion、DRIVE AV和DRIVE IX軟體、安全、保護與網路系統，以及環繞感測器。DRIVE Orin是車輛的AI大腦，負責執行Jaguar Land Rover的作業系統，而DRIVE Hyperion則是中樞神經系統。

Jaguar Land Rover亦透過內部開發並搭載NVIDIA DGX的資料中心解決方案訓練AI模型，同時以基於NVIDIA Omniverse打造的DRIVE Sim軟體進行精確的即時物理模擬。Jaguar Land Rover的軟體定義功能和端到端驗證架構將可透過無線軟體更新，在車輛的整個生命週期中提供創新輔助與自動駕駛服務。

Jaguar Land Rover執行長Thierry Bollore表示，與業界領導者NVIDIA合作並共享知識對於實現我們的Reimagine策略，以及為品質、技術和永續性設立全新標準來說至關重要。Jaguar Land Rover將打造世界上最令人嚮往的豪華汽車與服務來滿足對品質最挑剔的客戶需求。我們與NVIDIA的長期策略合作夥伴關係將為我們的未來車款釋放所有潛能，引領公司持續轉型成為獨步全球的強大數位車廠。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，新一代車款將會讓汽車產業轉型為規模最大、最先進的科技產業之一。軟體定義的可編程汽車將在車輛的生命週期內提供全新功能與服務。我們很高興能與Jaguar Land Rover合作，共同重新定義交通運輸的未來，並打造最先進的汽車。

Jaguar Land Rover計畫在2039年前實現供應鏈、產品和營運的碳中和。