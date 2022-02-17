全球記憶體領導品牌威剛科技宣布旗下的Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡，通過SD協會的SVP（SD Express Verification Program）驗證，成為全球首間獲得SD Express SVP認證的消費性記憶卡品牌，可提供消費者極速傳輸效能之外，更使SD Express記憶卡與不同設備間具有絕佳相容性，支援多家電腦品牌大廠所推出內建SD 7.0 Express卡槽的筆電與桌機，可輕鬆將Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡變成可攜式微型固態硬碟，成為電腦的擴充儲存裝置，進行檔案高速傳輸與後端的影像編輯處理，讓創意靈感不受空間與設備限制。

線上影音產業的興起，越來越多影音創作者進行快速且大量的影音編修，而高效行動存儲設備能提升創作品質與效率，但高速傳輸伴隨而來的也有系統相容性問題，包括運作降速或無法讀取等問題，皆會使創作者倍感沮喪；有鑑於此，威剛推別推出符合SD 7.0標準的Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡，除了讀寫速度提升至800/700 MB/s，比高速的UHS-II SD卡快2.7倍之外，更領先業界通過SD協會的SVP認證。

威剛科技產品行銷處處長陳志瑋表示，通過SVP驗證的ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express記憶卡，除了能滿足高畫質影音內容和高速數據傳輸外，更表示能完美相容SD協會設定的性能標準與相關設備接口的傳輸可靠性。

Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express記憶卡除了支援PCIe Gen3 x1與NVMe協定，並採用國際領導品牌慧榮（SMI）的SM2708AB控制器，具有800/700 MB/s的高速讀寫性能，並能向下相容UHS-I與V30標準，可插入高階數位相機、4K攝影機，進行高畫質照片拍攝或4K影片錄製，再插入支援SD 7.0讀卡設備的電腦，猶如微型固態硬碟般，以PCIe Gen3 x1的高速性能進行影像編輯或影片剪輯，大幅縮短工作時間。