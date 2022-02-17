安東尼奧班德拉斯（左）和潘妮洛普克魯茲炫耀自己寶刀未老 。（台北双喜電影提供）

坎城影帝安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）在《瘋狂競賽片》飾演性感又花心，但其實演技很爛的好萊塢巨星「菲立斯」一角，演得入木三分，致敬了自己的職業，喜歡將生活經驗融入表演的安東尼奧，在威尼斯影展受訪時重現電影裡男主角為了入戲前的鬼吼鬼叫：「大家耳朵小心，我要叫了！」並笑曝「這是我本人遇到的，有個合作的演員每次要拍戲前他都會這樣大叫，剛開始我還以為他是一頭牛，真的很煩人。」

安東尼奧班德拉斯19歲因為在西班牙國家劇院的劇團表演時吸引了國際名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）的注意「你有一張浪漫的臉」，他也成功將阿莫多瓦作品裡的獨特情慾風格發揮得淋漓盡致，天后瑪丹娜（Madonna）也因此相當愛慕安東尼奧，還在自己的紀錄片說看過對方每部電影，「我花了一整周準備打扮要跟安東尼奧見面，要讓他瘋狂愛上我，但前方卻有個障礙就是他的老婆」，儘管安東尼奧已婚，仍阻止不了娜姊追愛的心，還讓大導阿莫多瓦充當2人初次見面時的英文翻譯，後來更成為將安東尼奧站上好萊塢的重要推手。

但頂著帥臉的他可不像劇裡是個毫無實力又有大頭症的演員，不僅憑實力獲獎無數，遇到困境也越挫越勇，2017年心臟病發與死神擦肩而過，2019年憑《痛苦與榮耀》拿下坎城影帝，他表示生了一場大病對他的表演很有幫助，新冠肺炎大爆發之際，安東尼奧也不小心確診，所幸無大礙，順利回歸拍攝《瘋狂競賽片》，片中他與潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）的一場對手戲被問到擁有的5個小孩是否都跟同個人生，他自豪地看著自己的胯下部位喊「對，都跟我這個小老弟」，至於戲外是否跟一樣自戀，安東尼奧極力撇清「我跟電影裡的人完全不一樣」。電影下周五（25日）在台上映，