奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（17）日公布自結2021年第四季、全年合併財務報表。奇景2021年第四季營收達財報高標，毛利率及每ADS盈餘，均優於法說會預估，皆續創單季歷史新高。2021年全年營收、毛利率及每ADS盈餘，亦同創歷史新高。

2021年第四季自結財報2021年第四季營收為4億5190萬美元（約新台幣125億5300萬元）、季增7.4％、年增63.9％。第四季毛利率為51.8％、季增0.1個百分點。

未扣除年度員工限制型獎酬，2021年第四季稅後淨利為1億4840萬美元、季）增加6.8％、年增333.8％。第四季每ADS盈餘為84.9美分（約新台幣23.6元）。扣除年度員工限制型獎酬後，2021年第四季稅後淨利為1億4240萬美元（約新台幣39億5600萬元）、季增19.9％，相較2020年同期大幅增加318.7％，第四季每ADS盈餘為81.5美分（約新台幣22.6元）。

2021年全年營收為15億4710萬美元（約新台幣432億8200萬元）、年增加74.4％，平均毛利率為48.5％，年成長23.6個百分點，未扣除年度員工限制型獎酬，2021年全年稅後淨利為4億6360萬美元（約新台幣129億6900萬元）、年增785.8％，全年每ADS盈餘為265.1美分（約新台幣74.2元）。