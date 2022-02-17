是德科技（Keysight Technologies Inc.）使用其S8704A協定符合性工具套件，向3GPP提交了業界第一個5G New Radio（NR）Release 16（Rel-16）測試案例，協助業者驗證5G NR裝置的行動增強特性。

經3GPP認證後，5G裝置製造商便可利用該工具套件的Rel-16測試功能，加速開發並推出先進的5G NR功能。在3GPP Rel-16中加入行動增強功能，有助於提高可靠性，這對於像是在火車等高速行動時進行行動通訊尤為重要。

是德科技裝置驗證解決方案事業群總經理Muthu Kumaran表示：「是德科技率先提交3GPP Release 16測試案例，代表我們有能力快速採用新的5G NR規格，並實踐了我們對5G裝置生態系統所做的承諾。如此一來，使用者可透過通用的軟體和硬體工具，存取完整的測試案例並加速設計驗證，進而搶占市場先機。」

2021年8月，是德科技使用其協定符合性工具套件，將業界第一個5G NR Rel-16協定測試案例提交給3GPP。之後，全球認證論壇（GCF）根據3GPP Release 16標準，首次核准了5G NR協定符合性測試案例。同年12月，是德科技再度率先向3GPP提交了Rel-16測試案例，協助裝置製造商驗證增強型網路切片和省電功能。

3GPP的5G NR Release 16規格提供比Rel-15更多元的增強特性，有助推動私有5G、工業物聯網（IIoT）、自動化工廠、醫療保健、公共安全、物流和運輸的轉型。