一名女子因職災造成右腳截肢，但公司卻不積極處理並理賠。（翻攝論壇PTT）

一名正妹在苗栗某公司擔任包裝員，但日前因職災造成右腳截肢，事後老闆僅包1萬元紅包打發，經勞資雙方調解，公司也只願給10萬元撫慰金，消息曝光旋即引起網友公憤。對此，有網友提供專業建議，只要依循方法至少能獲賠885萬元。

有網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文，稱其女性友人在苗栗頭份一處工廠擔任包裝員，需操作大型機台包裝1100公斤的塑膠粉；但日前在上班過程中，她的右腳不慎捲入機台滾輪中，並被重達1100公斤的貨物輾過，經送醫後，醫生評斷無法保住右腿，最終截肢。

原貼文指出，在術後第三天，公司經理包了1萬元慰問金想打發她，此外，公司在事發過後更動事故現場，緊急加裝原先沒有的機台防護線，成功躲避行政院勞委會中區勞動檢查所的稽核，公司方也不願交出職災報告書。

原貼文表示，最後受傷的女性友人提出調解，公司卻僅願提供10萬元精神撫慰金，甚至該公司老闆娘還曾在女友人出院時表示，「截肢而已不嚴重啦，穿義肢就能走了」，並表示目前女友人已到警局報案，向公司提告過失傷害。

有專業網友提供原PO自救的方法。（翻攝PTT）

文章曝光在網路上後，該公司惡劣的態度迅速引起網友公憤。對此，有網友在論壇《PTT》八卦板回文表示，職災理賠可分為兩部分，若假設被害人的勞保投保薪資為3萬元，第一部分為勞保理賠，因該女為右腳截肢屬6級傷殘，賠償計算公式為540日薪資，換算下來為54萬元，至於受傷期間的醫療費用，勞保亦有對應的賠償金額。

網友表示，第二部分為因公失能補償，此部分再細分為二，一為原公司選擇續聘負傷員工，並不得以低於原薪資的聘僱標準，聘用該員工至法定退休年齡；二為上法院提告失能求償，若同以3萬元薪資計算，經公式計算，公司方須賠至少831萬元。因此2部分相加，至少獲賠885萬元。

網友也提醒，若提告失能求償，法院會依照員工受傷的勞資責任比例去判定賠償金額，因此恐會有不同的結果；網友還分享，正常情況下，若發生職災的為有法務部門的上市公司，通常以1000萬元作為一口價賠償員工，同時簽下保密條款。

文章曝光後，不少網友狂推文章，「專業！」、「希望女員工能拿到該有的賠償」、「高手，學習了」、「專業推」、「原來是這樣 太可怕了」、「幫高調」、「長知識了」。