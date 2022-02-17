南韓新冠肺炎疫情持續升高，單日確診已突破9萬人，演藝圈也不斷傳出有人染疫，Super Junior圭賢現也爆出快篩陽性，經紀公司SM娛樂下午即發聲明證實，並透露圭賢正在等PCR檢測結果。

Super Junior官方推特17日發布聲明，表示圭賢跑行程前進行新冠病毒快篩，結果出現「陽性」疑似確診，目前等待PCR檢測結果中，而圭賢已取消原定今晚演出的音樂劇《科學怪人》（Frankenstein），希望粉絲多多諒解，之後也會根據採檢結果，配合防疫當局的要求和方針。

TXT然竣「陰轉陽」確診。（圖／翻攝自IG）

另外，即將在3月回歸的女團(G)I-DLE，成員薇娟快篩同樣出現陽性，目前也在等待PCR檢測結果。而防彈少年團（BTS）的師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員然竣日前PCR檢測為陰性，但稍早傳出「陰轉陽」確診，目前正在居家治療。

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