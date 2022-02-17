富邦悍將新秀董子恩守備能力受到讚賞，至今的3次「咖啡秀」1顆球都沒漏，首席教練黃泰龍除了讚賞他的守備外，還指出他的打擊技巧是「比賽型」的選手，「但他現在打擊差在力量，希望他能提升力量。」

董子恩去年季中選秀被富邦在第三輪選進，11月就獲得一軍機會，11月9日初登場後連續42個打席沒有被三振，改寫新人紀錄。

黃泰龍認為，董子恩的打擊方式讓他不太容易被三振，「他是借力使力型的選手，越快球速的球如果被他擊中，會打得越遠，他巧勁運用的很好。」

但這樣的打擊形勢可能讓他在練習時「受到挫折」，因為訓練時多半都是教練餵球給球員打，因此黃泰龍必須要適時給予董子恩鼓勵，稱讚他是「比賽型選手」，「子恩就像是高瑋，大家都說他是天才型打者，在練習時看似沒有殺傷力，但上了場卻差很多，所以我也會適時給予他鼓勵。」

黃泰龍的「咖啡秀」也隨著他到富邦執教後繼續，他透露，董子恩至今還沒漏接過1球，他笑著說：「現在都喝不到他的咖啡。」他認為，或許是董子恩在平鎮高中時期經歷過許多大賽，讓他的抗壓力相較於其他人高。

雖然守備、打擊都有獲得不錯評價，但黃泰龍也點出董子恩需要加強的地方，「他解毒能力好、抗壓性也夠，但守三壘需要具備攻擊能力，希望他力量可以提升。」

董子恩則謙虛的認為，至今不漏接多少帶有運氣成分，「有些困難的球是自己跑進手套裡的。」