PTT有熱心網友推出自製版「粗暴製圖」，被鄉民狂推直呼完爆指揮中心版本。(圖／PTT)

Omicron疫情持續延燒，今天(17日)新增14名本土案例，桃園高雄逐漸趨緩，但開始在雙北社區擴散，對此有PTT神人製作出「粗暴版本」圖卡，不僅清清楚楚，許多較為複雜資訊也都條列分明，讓人一目瞭然， 讓鄉民直呼根本完爆指揮中心版本。

指揮中心公布，今天有14名本土以及54名境外移入個案，本土個案有一半在新北，台北3例，高雄、苗栗2例，桃園則是暫時喜迎「嘉玲」，其中以新北設計師衍生的代銷人員群聚案為主，橫跨南北。

對此PTT八卦版有網友製作了「粗暴製圖」，透過這個粗暴版本的圖表可以看到，除了確診數字外，包括各縣市確診數，以及相關傳播鏈人數都條列的清清楚楚，簡單明瞭，許多指揮中心版本無法得知的資訊也全部顯示出來。

不少鄉民大推：「終於等到粗暴版本了」、「指揮中心版本就是垃X」、「要看粗暴版本才清楚」、「每天都要等鄉民版本才知道分布，哭啊」、「無償做詳細圖值得尊敬」、「指揮中心學著點好嗎」、「認真說，指揮中心該花錢請你去製圖，開除原本的小編」、「指揮中心版本整個被完爆」。

事實上早在上月底，指揮中心版本圖卡就曾引發爭議，不少人質疑境外移入數字比本土還大上不少，去年更是會詳細標示且放大雙北新增確診人數，但今年卻改以各國境外移入數字取代，認為根本是護航桃園與高雄，遭酸「作圖鬼才」。

而原PO也解釋，會稱作「粗暴製圖」的原因在於，一方面比較好搜尋，二來則是當作非官方版本的自嘲，有諷刺官方版本的意味，且事實上，原PO從本月8日就開始製作圖表，也幾乎每篇都被推爆。