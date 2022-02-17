俄烏地緣政治持續緊繃，糧食價格飛漲，而油價等大宗商品價格上漲影響，國際化肥價格大幅上升：伴隨春耕臨近，每年春播都是化肥、農膜需求最大，大陸化肥價格也已在高位持續運行多個月，2月中旬硫酸鉀市場行情也繼續有漲。東鹼（1708）、惠光（6508）營運加分。

分析師指出，大陸鉀肥市場升溫。即使前期國內資源法鉀肥企業供應增加，鹽湖、藏格氯化鉀價格穩定，陸續放量，但市場貨源量仍舊有限，貨源較為緊張。氯化鉀對曼海姆企業存在一定支撐，目前國內行業負荷位置偏低，總體開工率在五成以下。

硫酸鉀現貨供應方面同樣維持稍緊狀態，目前成本端存在利多影響，經過前期冬儲，貿易商貨源被消耗，加上近期大陸鉀肥大合同落地，當前場內交投回暖，商家心態積極。由於當前硫酸鉀成本面支撐尚可，需求端跟進受冬儲影響而回暖，預計短期內硫酸鉀價格或將繼續有漲。

惠光植物保護劑產品以兩岸為主，並銷售東南亞及南美；地工膜部分外銷至澳洲、大陸、越南、南非等市場。

東鹼硫酸鉀年產14萬噸，營收占比51％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊及純鹼貿易，航運營收比近36％。在化工、航運雙雙引擎發揮，營運加速衝刺。

東鹼認為，全球肥料需求高，價漲趨勢預計至少延續到2022年第一季，全球硫酸鉀需求穩定成長，出廠價亦隨之調漲。全球貨櫃輪主要航線運價依舊看回不回，運價持續墊高。