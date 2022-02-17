疫情造成的消費新動能出現，支撐信用卡成長。即便今年春節長假依舊因防疫不能出國旅行，但元月國人信用卡刷卡金額依舊有2700億元左右，較去年同期成長7％，終止連二年元月刷卡衰退的趨勢，銀行表示主要是買年菜年貨、國內旅宿、百貨及電商購物強勁成長，彌補沒有刷國外機票、飯店的缺口。

在新冠肺炎出現前，信用卡刷卡金額已連續10年成長，到2019年全年刷卡金額破3.22兆元，創歷史新高，每年元月有農曆新年辦年貨及出國旅行的刷卡潮，在2019年元月更達刷卡高點，單月有2913億元的刷卡量，2020年1月已有部分疫情傳出，刷卡金額降到2731億元，去年疫情持續，元月刷卡量2530億元，今年1月應可終止連續二年元月的刷卡衰退，恢復成長。

銀行業者表示，元月有三大刷卡量成長動能，一是辦年貨、買年菜，讓量販店、大飯店等刷卡量大增；二是年終獎金逛街購物潮，百貨及電商簽帳金額亦大量成長；三是長假國內旅行，雖然無法出國，但國內旅行的飯店、高鐵票等刷卡亦不少。

元月各銀行刷卡量都不如2021年12月的歲末檔期，第一名是國泰世華銀，有421.85億元的刷卡量，比去年同期成長11％以上，第二名是中信銀，有406.96億元，不僅比去年1月成長12％以上，還是其歷年1月的刷卡次高，僅次2019年1月。

元月刷卡第三高是玉山銀行，有384.03億元，同比成長2.7％，亦是其同期刷卡次高；台新銀元月刷卡近310億元，排名第四高，年成長6.8％。

台北富邦銀信用卡元月刷卡金額逾280億元，創其同期的歷史新高，比去年同期成長9％以上，刷卡金額排名第五。