國內兩大工具機展首度攜手合作的「TIMTOS x TMTS 2022」工具機聯展，預計下周一21日至26日在台北南港展覽1、2館舉辦，共950家參展廠商使用5100個攤位，工具機實體展睽違3年後回歸，線上展更同步展至3月21日。

外貿協會更是突破疫情重圍及克服邊境管制限制，推出6大買主及媒體加強服務，到展前已有62國破千名國際買主線上預登，全球機械採購大會、行動採洽及媒體導覽總計已安排超過700場，將帶給參展商全新Hybrid展覽商機。

TIMTOS x TMTS 2022共有來自16國/地區海內外廠商齊聚一堂，全球工具機重要生產大國包括瑞士、德國、美國皆籌組國家館，各領域領導品牌菁英雲集如友嘉、銀泰、穎霖、上銀、新武、高鋒、慶鴻、發那科(FANUC)、美捷科(MAZAK)、東台、油機、瀧澤、永進、三菱(MITSUBISHI)、創浦(TRUMPF)、台中精機、台達電子、西門子(SIEMENS)等皆已備妥展示最新機種及智慧製造解決方案。

貿協表示，不少買主及媒體表示於疫情下對跨國商旅仍有疑慮，但對於臺灣防疫有成可辦理大型展覽深表讚嘆，希望能線上參與，貿協隨即推出6大加強國際買主服務，讓不便赴台的海外買主也能透過線上導覽員或視訊採洽共襄盛舉，其中不乏重量級買主，包括中國第一汽車集團、西門子土耳其分公司、美國機械通路商Mighty USA、中國鐵姆肯航空及精密產品工廠、日商大橋技研、俄國工具機代理商Finval、印度代理商Machine Tools India和保加利亞指標代理商NIS等。

另外，TIMTOS x TMTS的展場即時動態，精選廠商及亮點展品將透過實境「展場直擊Live Tour」、媒體帶你看展及「製造癮Podcast Live」在線播送，TIMTOS x TMTS Online線上展則收納參展商與其精選產品，並內建一對一即時通訊洽談及預約視訊會議功能，讓商機不漏接。