大陸1月居民消費價格（CPI）年漲0.9％，低於市場預期的1％，漲幅比上月回落0.6個百分點；工業生產者出廠價格（PPI）上漲9.1％，同樣低於市場預期的9.5％，漲幅比上月回落1.2個百分點。由於國內通膨壓力溫和，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）發布最新報告認為，有利於政策進一步寬鬆。

CPI方面，在主要食品通縮的影響下，CPI進一步放緩至4個月以來的低點。其中，豬肉價格下降41.6％，降幅擴大4.9個百分點，為連續第16個月下跌，加上鮮菜價格變動由正轉負至-4.1％，導致總體食品價格下降3.8％，降幅比上月擴大2.6個百分點，

非食品價格則上漲2％，比上月稍微回落0.1個百分點。在燃料價格的帶動下，交通及通信價格小幅上升0.2個百分點至5.2％。由於國際油價持續攀升，瑞銀CIO估計發改委今（17日）進一步上調大陸國內汽、柴油價格，燃料通膨短期居高難下。

PPI方面，大陸全國 PPI去年10月飆升至13.5％後持續放緩。由於中央政府對煤炭及鋼鐵等上游供應實施穩價保供措施，抵消部分石油相關產品價格上漲的壓力，1月生產資料價格比上月回落1.6個百分點至11.8％。生活資料價格也下跌0.2個百分點至0.8％。

在低基數及豬肉價格逐步回歸正常化下，瑞銀CIO預計CPI從去年的0.9％，小幅回升至今年的2％左右。此外，在高基數及環球大宗商品價格逐漸回落下，PPI料將進一步下行，下半年可能降至低個位數。