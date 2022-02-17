對於民進黨內議員提名初選，爆發派系之爭，該黨立委高嘉瑜認為加入派系有好有壞，陳揮文質疑，加入派系有好下場？高嘉瑜回擊，「幹嘛這樣講啊？我沒有後悔，人生就是這樣，老天爺最好的安排，我就是好好地走下去就好了。」陳輝文反嗆一句，「路自己選的，不要怪老天爺，沒人逼妳選。」

民進黨英系議員參選人陳聖文被指出曾經是國民黨員，也是洪秀柱鐵粉，更曾赴上海念大學。

同黨的台北市議員參選人陳唐博指控，這樣的人由藍轉綠，應該好好向民眾說明下一站在哪裡。陳聖文則回應，他已於2019年退出國民黨，2020年加入民進黨。

而另一名民進黨新北市議員參選人黃琳，也被爆出過去是新黨議員陳彥伯的助理，引起民進黨內不滿聲浪。對此，民進黨英系立委羅致政認為，年輕人曾經在別的政黨工作過，不應該成為民進黨排斥的單一理由。

《新聞大白話》主持人翟翾質疑，綠營怎會打的這麼兇？而且都衝著英系而來？

也曾經到民進黨中央黨部抗議黑箱放水打假球的民進黨立委高嘉瑜今（17）日在節目中指出，他在2006年有意參選市議員，也開了記者會，當時電視台還報導，她也都起跑拜訪很多人。結果市黨部通知交她沒黨費200元，「被技巧」的無法參選。到2010年再次參選，民進黨原本是黨員投票加民調7比3，突然又改成全民調，對新人而言不利，她在港湖幾乎沒有看板，都是自己在市場到處走，不過初選還是贏了。高認為，民眾看的不一定是看板多寡，而是看新人努力與否，不一定要有派系。

陳揮文問高嘉瑜，「像妳這樣的人在民進黨有幾個？」高嘉瑜一時回答不出來，陳揮文回應，「沒幾個吧，不要害別人、叫別人不要加入派系？」高嘉瑜強調，也不是不要加入派系，加入派系有好有壞，好的就是有更多人幫忙、有更多資源；但壞處就是很多議題被歸類是派系人馬，一舉一動可能有負面的操作，各有好壞。

陳揮文質疑，加入派系有好下場？高嘉瑜回擊，「幹嘛這樣講啊？我沒有後悔，人生就是這樣，老天爺最好的安排，我就是好好地走下去就好了。」陳輝文反嗆一句，「路自己選的，不要怪老天爺，沒人逼妳選。」