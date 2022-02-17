台南市連續2天有4起本土確診病例經中央流行疫情指揮中心綜合研判後，改判陰性，相關接觸隔離者也被通知解除隔離，因住防疫旅館需由居隔者自付，市府也正研擬補償方案。此外，居隔者接到通知「解除隔離」，反應兩極，有人不滿認為無故遭居隔，但也有人哀嘆「寧願居隔，不想上班」。

台南12、13日接連傳出5起本土確診病例，不過，其中4人第一時間篩檢均為陽性，經過PCR採檢、血清抗體檢驗，昨天、今天被改判陰性，包括西港區的案19601及安南區確診案19599、案19655、案19656。

原列確診的台南市安南區案19599、案19655、案19656，今天改判陰性。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市衛生局表示，台南這4案有30人居家隔離，部分在家居隔、部分住防疫旅館，確診者就診期間無須負擔醫療費，檢疫所集中隔離者也無須付費，至於防疫旅館需由居隔者自付，針對改判陰性解隔者，市府正研擬補貼方案。

西港區的案19601昨天也改判陰性。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

衛生局指出，目前為止，這4起原本被列為確診的本土病例個案，接獲陽轉陰、未確診的消息，反應都平穩，倒是有相關接觸者被匡列居隔，得知不用再繼續居家隔離，反而有點哀怨，「我不想上班」，但也有人抱怨，無緣無故被居隔，影響工作與生活，質疑搞烏龍。

衛生局長許以霖指出，匡列隔離與採檢過程均遵照中央流行疫情指揮中心SOP，以防疫大方向來說，若沒有這麼小心看待疫情，台灣確診個案不可能這麼少，面對案例，當下及時疫調、匡列，每一個環節都要嚴謹以待。

他說，這幾起確診案例一採都是陽性，但Ct值偏高，前後經過4次PCR採檢、血清抗體檢驗等，加上指揮中心綜合研判，才改判陰性。他說，之前也沒出現這麼多起改判的情形，不排除可能是檢測機器偵測時，過於敏感。

他說，面對高傳染力的疫情，他說，對接觸者匡列採檢，才能避免未知傳染源擴大，這也是台灣目前疫情守得不錯的關鍵。