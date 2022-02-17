近來詐騙案件層出不窮，新北市議員陳錦錠調閱資料發現，新北市1月共被詐騙車手透過ATM提領達656次，以中和警分局員山派出所轄區提領次數最多，達到92次，占比14％。陳錦錠表示，將督促警察局透過大數據分析車手提領樣態，勿讓中和淪為車手天堂。警方表示，將加強查緝。

依據165反詐騙系統平台資料顯示，2022年1月車手ATM取款次數，六都排名依序為台中市697次、新北市656次、台北市604次、桃園市262次、高雄市41次、台南市23次，六都總計被提領2283次，占全國89.25％，六都以外縣市總計僅有275次。

新北市各派出所2022年1月車手ATM取款次數，以中和警分局員山派出所92次居冠。警方分析，以往車手都攜帶大量提款卡，不斷重複提領，如今僅攜帶幾張提款卡且帳戶都已解除取款上限，專挑選ATM較多的區域重複提領。

陳錦錠指出，中和警分局員山派出所轄區內辦公大樓林立，又有商業區，周圍銀行、便利商店林立，便於詐騙車手透過ATM提款，她將督促警察局研議防範措施，透過大數據方式進一步分析車手樣態，研擬出具體可行的防範措施。

「要基層24小時站崗絕非可行之道！」陳錦錠說，一旦詐騙提領次數過多，基層的工作量倍增，但要求基層24小時站崗絕非改善之道，如今是科技、大數據時代，善用大數據科技分析加以防範，輔以偵查作為，才能具體遏止詐騙歪風。

新北市刑大表示，2021年警方金融機構攔阻詐騙529件，金額達到2億2277萬6381元，此外，超商攔阻74件，金額達到255萬2557元，持續加強查緝詐騙集團，同時會分析出車手提領的熱時熱點，強化查緝能量，呼籲民眾，有任何問題都可打165反詐騙電話。