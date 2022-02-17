美超微（Super Micro Computer Inc.）推出專為5G、物聯網和智慧邊緣應用所設計和最佳化的最新短機身多節點系統。Supermicro SuperEdge伺服器非常適合需要在狹小空間中進行高密度運算和I/O的環境，例如在包括零售店、分支辦公室等的現場環境中，或是像基地台基座或高交通流量區域等位置。

Supermicro SuperEdge的每個節點皆搭載第三代Intel Xeon可擴充處理器，可在邊緣提供資料中心級的處理能力，加速分析和即時應用功能。SuperEdge伺服器比以往針對5G、物聯網和邊緣工作負載的應用最佳化伺服器增加了50％的節點密度。客戶一開始可只先部署一部伺服器，之後再隨著業務成長而不斷提高的需求增加更多伺服器。

Supermicro總裁暨執行長梁見後（Charles Liang）表示：「SuperEdge伺服器提高了邊緣應用的運算和I/O密度，使電信業者能擴大在邊緣執行的系統工作負載和資料處理能力，進而減少傳回資料中心的網路流量。這是我們IT解決方案策略中的一部分，一邊在遷移到元宇宙的過程中，同時打造針對邊緣和雲端調整應用的伺服器，進一步最佳化網路運算的部署。」

Supermicro SuperEdge伺服器是專為小型資料中心或非常重視伺服器機身長度的環境所設計。SuperEdge系統的機身長度僅430 mm，可輕易安裝到空間極為寶貴的各種實體環境中。另外，也可以安裝GPU，讓Supermicro SuperEdge能在網路邊緣執行AI運算，以提高決策能力並縮短回應時間。