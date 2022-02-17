實境節目《阮三个3》明天首播。（蝦皮提供）

蝦皮直播節目《蝦皮娛樂線》昨（16日）請到公視實境節目《阮三个3》班底温貞菱和施名帥，以及本季的「打工仔」林柏宏大聊經營民宿的酸甜苦辣。温貞菱盛讚大廚施名帥手藝了得，讓她胖了3到5公斤。

施名帥為了拍攝《阮三个3》，先前一邊拍戲，一邊向曾到法國藍帶學藝的老師學做菜。在節目中擔任大廚的他大展身手，每天都端出不一樣的佳餚。施名帥爆料：「我們晚餐時都有温馨對談，但温貞菱就是一直吃。」連準備給工作人員的一大鍋麵都被吃完，温貞菱也自爆：「胖了3到5公斤。」

儘管如此，施名帥自認是3人中的豬隊友，因為他太容易被騙，「坑都還沒挖好，我就自己跳進去。」主持人瑪麗在一旁提醒：「如果有人跟你說匯款被設定成12期，千萬不要傻傻匯錢。」施名帥恍然大悟說：「原來如此。」天然呆的程度讓主持人張立東也吐槽：「播出後全台金光黨都要來找你了！」

本季的「打工仔」林柏宏，其實一開始是以客人身份入住，沒想到馬上就被楊貴媚指派工作。他笑說：「從尊爵客人變成尊爵男僕。」但他也愛上在台東的生活，還找了許多自己的朋友來作客。這讓楊貴媚一度誤會「他們都認得出你喔」，成為媚姐心中的人氣代表，温貞菱笑說：「還是他們被你找來扮演認出你的人。」

林柏宏說：「其實我本來目的真的是要來台東放鬆的。」製作人還答應他可以列出所有想吃、想做的清單，然而最後卻成了打工仔，「沒想到我都要這麼早起。」連浪漫的看日出活動，都差點睡著。

温貞菱則被施名帥、林柏宏公認是最會違背老闆娘楊貴媚意思的人，簡直是「叛逆的代名詞」，在三人之中最不受控制。她自己也承認：「我只是想看看事情有沒有其它結果。」不按牌理出牌又愛惡作劇的温貞菱，也成為節目中的氣氛擔當。

而被問到「如果下一季是荒島特輯，誰最有可能臨陣脫逃？」意外掀起三人的爭論，温貞菱和施名帥都選擇了林柏宏，讓他激動地大喊：「怎麼可能是我！我真的很想去，我最大夢想就是去荒島！」温貞菱則虧他：「因為你事業發展最順利，我們沒工作就是在荒島閒著。」施名帥也補刀：「我們不用突然飛回來參加活動。」3人你來我往的鬥嘴，也顯示出好感情。更多精彩原創娛樂內容，請鎖定《蝦皮直播》及「蝦皮購物」官方YouTube頻道。