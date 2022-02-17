從小父母教導我們吃飯時坐姿要端正，有位網友在臉書發文表示，看見新進同事坐姿端正在吃飯，詢問之下才知道是從小父母的教育，因此想要模仿學習，卻遭老闆用台語狂虧：「你懶趴痛？」、「38假賢慧」。兩人爆笑對話讓網友笑聲連連，也覺得原PO被老闆嗆好好笑，但也有網友認為坐姿端正脊椎骨頭較不會變形。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文並附上一張圖，表示公司的新同事吃飯兩腳併攏，坐姿相當端正，他認為這姿勢太秀氣可愛，詢問對方才得知是從小被父母要求坐姿端正，才會得人疼愛。

網友在臉書貼文坐姿端正照，反遭老闆用台語狂虧，引發網友們笑聲連連。（翻攝自爆怨2公社）

原PO分享，他見狀便學習新同事的坐姿吃飯，反遭來巡工地的老闆虧：「哩安娜？懶趴痛喔？」（台語，意旨你怎樣？下體痛嗎？），他笑笑回應老闆今天是秀氣日，結果老闆竟反嗆他「再說等下就把你「『巴蕊』（台語，意旨打巴掌），整天想那些有的沒的，38假賢慧」。

老闆與員工的爆笑對話也引發網友們回應表示「笑屎」、「真的很好笑」、「太娘惹我不行」、「老闆講話太好笑」、「哈哈哈 你的文章都好有趣」、「屁股夾很緊」、「對不起，我笑噴了，老闆講話好爆梗喔」、「同事好可愛，你被老闆嗆了，好好笑」、「描述的太好了」、「有痛要看醫生哦」。

網友在臉書貼文坐姿端正照，反遭老闆用台語狂虧，引發網友們笑聲連連。（翻攝自爆怨2公社）

但也有網友贊同新同事的坐姿說「這樣脊椎骨頭都不會變形」、「很有家教 我欣賞他」、「我對坐姿較端正的男人也會特別多看幾眼」、「本人也習慣這樣端碗用餐」。