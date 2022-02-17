東森網路節目《房事八點檔》由房市專家睿哥主持，搭檔東森數位主播王毓珺，將最實用的買房撇步無私全公開，為買房初學者提升功力、破解房事大小事！首集節目邀請鄭家純分享自己的買房經歷，了解她是如何由月光租屋族，晉升為房產投資達人的過程。

鄭家純表示自己曾是月光族，過去只覺得錢夠用就好，完全存不了錢，不懂為什麼一定要存錢？一定要買房？「我19、20歲時不管賺多少錢都會不見，都不知道錢去哪了。後來是經紀人看不下去，讓我把錢都存起來，要用的錢再請款。就這樣一兩年後，我發現自己存了一點錢，才開始有想要存款、理財的想法。」

她還透露自己當了多年無殼蝸牛，租過各式各樣的房子。其中最特別的，是蓋在大樓屋頂，從頂樓樓梯出來才能到達，一棟獨立兩層樓的房子，而且才剛搬進去就因遇上怪房客搬家，讓她印象深刻。「原本這裡只租給女生，但我搬進去一個多月後，卻發現洗衣間晾著好幾件男生內褲！追問之下才說是房東的親戚，但卻是兩個中年男生擠在一間小套房裡，讓我感覺很不舒服，最後只好又再搬走。」

鄭家純也坦言她過去完全沒有買房的想法，直到看到在大安區整層三戶的物件而心動。「其實剛開始我只想買一戶，但後來想想，能在大安區包層的機會可遇不可求，我怎麼不買一整層？」最後她與親友一起投資，購入三間房產，對保簽3500萬本票，鄭家純笑說自己還是第一次簽這麼大筆的數字

睿哥笑說他跟鄭家純認識多年，從她還是個完全不懂房產的小白，到現在能投資房產，算是在旁見證她的進步過程。「蠻多民眾對房產相關知識不太瞭解，甚至因此在買房過程中走許多冤枉路。接下《房事八點檔》主持，就是想讓所有人都能由深到淺，更了解各種房產知識。」《房事八點檔》今起，每周四晚8點於《房事八點檔》YouTube平台首播上架。