英國國會下議院外交委員會原訂20日至24日正式訪問台灣，但因受Omicrom變種病毒蔓延的影響，外交委員會延後訪台行程；訪團成員都對此不可抗力事由表達遺憾。外交部表示，訪團後續將再與外交部及駐英國代表處商議，重新規劃訪台程期，以展現英國強力支持民主夥伴的意願，並將實地瞭解台灣對印太區域和平及穩定的貢獻。

外交部指出，英國下議院外交委員會原籌組的訪團是自我國疫情實施邊境管制措施兩年來，首度由英國國會議員以官方名義組團來訪。英國國會下議院曾於2月10日以「英國—台灣的友誼及合作」（UK-Taiwan Friendship and Cooperation）進行政策辯論，由「中國研究小組」共同主席的柯恩詩（Alicia Kearns）下議員與議會共同發起人，外委會主席杜耿涵（Tom Tugendhat）等18位議員特別到場發言，內容正面友我。當日辯論後，下議院並通過動議，要求英國政府繼續致力強化雙邊貿易關係及深化安全合作，也要求英國政府支持台灣獲得國際社會承認。

外交部強調，台英關係密切友好，是理念相近的合作夥伴；英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。