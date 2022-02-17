Omicron本土疫情持續延燒，如今從高雄、桃園逐漸轉移到雙北社區，但為何疫情流傳南、北部，中部卻都相安無事？對此醫師沈政男表示，原因就是Omicron成功被圍堵，跨不了區域板塊。

連續2天台灣本土新增14例，沈政男在臉書PO文表示，所有的新增都是北部與南部，沒有中部，為何至今中部沒有Omicron疫情，原因就是Omicron跨越不了區域板塊。沈政男解釋，原先是跨越不了縣市，後來因為春節連假，動能提升，範圍稍微擴大，但仍無法從北部延伸到中南部，雖然有少數案例南北散播，但也僅是點狀跨越，沒有形成大片傳播。「中部沒有疫情，就是Omicron被成功圍堵的證明之一」。

沈政男指出，高雄很快就追查到大林煉油廠與鳳山冰店關係，代表傳播鏈被截斷，只是共同上游就未必查得出來，因為已經傳了2~3輪，新北設計師也是類似情形，但這並不妨礙圍堵病毒。

沈政男也示警，現在一堆國家放棄治療，準備與病毒共存，他舉越南為例，台灣如果也要跟著鬆綁邊境管制，這些案例隨時都會「補繳」上來。

對於香港疫情失控，沈政男表示，原因顯然是醫療資源吃緊，檢測與疫調人力不足，給了Omicron可乘之機，台灣能夠防疫成功，厚實的醫療體系與公衛人力是重要因素。