泰國北碧府頻傳野生大象遭到汽車撞死事件，官方設立告示牌警告汽機車駕駛，並指出若撞死大象，最高將處10年有期徒刑或罰款100萬泰銖，官方將嚴格執行法律。

位於泰國西邊的北碧府（Kanchanaburi）有大片叢林和大量野生動物，保護區內的大象經常為了覓食穿越公路，1月底和2月初就傳出兩起卡車撞死大象的事件。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，薩拉帕野生動物保護園區（Salak Phra Wildlife Sanctuary ）園長派通（Paitoon Inthabut）今天指出，自然資源環境部要求野生動物保護園區辦公室加強措施以保護野生動物，他們已在1399號公路15公里處設下35個告示牌。

告示牌上寫著「小心野生大象！禁止車速超過60公里。」派通說，設下這麼多告示牌，駕駛們就不能有藉口說不知道公路上會有大象出沒或是不知道會有罰則。

派通說，根據野生動物保存和保護法（Wildlife Conservation and Protection Act ），如果駕駛撞上大象使大象受傷或使大象死亡，最高可處10年有期徒刑或是最高可罰100萬泰銖罰款，還要另外付錢照顧受傷的大象。

派通說，而如果駕駛肇事逃逸，根據陸路交通法，駕駛還要被罰2000到1萬泰銖不等罰款，或坐牢3個月，這些法律將會嚴格執行。