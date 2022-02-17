昨日(16)俄羅斯宣稱在克里米亞軍演告一段落，官方釋出的影像可以明顯看出俄軍已逐步撤離。這一幕正當全世界暫時鬆一口氣，然而，美國尚未核實此消息，反而加劇對俄的訊息戰。一位美國官員也表示，實際上莫斯科正在烏克蘭邊境增兵7000人。

15日俄、德兩國國家領導人進行會晤，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會後補充說道:「烏克蘭在頓巴斯地區犯下種種暴行，也同樣是一場『種族滅絕』。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示:「美國對於普丁胡亂指控頓巴斯地區發生的種族滅絕感到憂慮。」進一步補充，這些都是名符其實的訊息戰，俄試圖找藉口能夠發動戰爭。

美、俄你來我往猛烈展開一連串的訊息戰，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，此舉完全無法判斷美國是否真的在為俄軍入侵做準備，或是拜登只是在假扮誘餌，而普丁透過宣稱撤離軍隊來驚動華府，同時祭出佯攻緩和和侵略，迫使西方各國做好準備。

基輔向CNN揭示的情報指出，「以目前俄羅斯集結的兵力不足以對烏國進行大規模武裝侵略。」

《紐約時報》針對普丁撤軍這項轉機總結了兩項問題，俄羅斯入侵烏克蘭究竟是利大於弊還是弊大於利?美國15日提出對俄的經濟制裁法案，俄國是否能撐得比西方國家久?若美國能夠確保俄羅斯相信兩者答案皆非，那麼普丁自然不會犯傻而減少損失。當然，如果侵略行動相對有利的話，那麼早已宣戰，這也是詭計多端的普丁虛張聲勢的一部份，不用軟硬實力兼施，反倒採取假訊息的混和戰術。

專家分析，普丁目前最想要的是迫使美、歐談成一項新的安全協議，「普丁和美國一樣喜歡快狠準的戰爭模式，而現況並不是普丁樂見的。」奇怪的是，雙方都在竭盡所能展示自己擁有的硬實力，美國透過社交媒體不斷發布飛機裝載武器和設備的照片，甚至大方秀出向基輔轉讓武器，威脅要讓俄國在烏克蘭境內成為另一個阿富汗。專家認為:「這不是典型的戰前行為，普丁不是冒險者。」