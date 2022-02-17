國小老師都會要求學生寫生字簿，練習把字寫好。有媽媽PO文曬出雙胞胎兒子寫的作業，工整的字跡連她也忍不住驚呼，「這真的是你們寫的嗎」，照片曝光後便在網上引起熱烈迴響，不到1天的時間就吸引快2萬人朝聖，「好像印上去的字體，厲害」。

一名媽媽在臉書社團《爆廢公社》發文表示，昨晚（16日）幫小學二年級的雙胞胎兒子們檢查作業時，發現兒子們的字跡相當工整，頻頻詢問「這真的是你們寫的嗎」。

該名媽媽幫小學二年級的兒子們檢查作業，發現兩人的字跡非常工整，讓她十分欣慰。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

從媽媽曬出的照片可見，兩位孩子寫的字漂亮且工整，就算是筆劃較多的字也寫的相當好，不僅沒有超出格子，字體大小也都差不多。她直言，自己在這個年紀時，寫的字根本就是鬼話符，所以難以想像兒子們小小年紀就寫出了一手好字，讓她十分欣慰。

照片曝光後，不到1天的時間便吸引了快2萬人按讚朝聖，「天啊！這個字根本滿分」、「兩個都寫得很棒欸！媽媽值得驕傲」、「好像印上去的字體，厲害」「男生寫字漂亮很加分」、「將來肯定不得了！這字寫書法也會很漂亮」、「我承認我輸了」、「我現在也還是鬼畫符」。